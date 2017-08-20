Kayserispor ilk galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak bu sezon ilk puanlarını aldı.

17. dakikada kazanılan penaltıyı Deniz Türüç kullandı. Köşeyi doğru tahmin eden Beto topu çeldi ancak seken topu Varela tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

İki sarı-kırmızılı takımın mücadelesinde ilk yarıyı ev sahibi takım önde tamamladı. Dakikalar 66'yı gösterdiğinde Kayserispor bir penaltı daha kazandı! Bu kez topun başıan Güray geçti! Ancak Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto bu penaltıda da gole izin vermedi.

Geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, Kayserispor 3 puana yükseldi. Göztepe ise 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

5. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Varela, topu ceza sahası sağ çaprazında bulunan Deniz Türüç'e aktardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda, kaleciyi geçen meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

16. dakikada gelişen Kayserispor atağında, sol kanattan Güray'ın ceza alanına ortasında Kadu'yla mücadeleye giren Deniz Türüç, yerde kaldı. Maçın hakemi Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. 17'nci dakikada Deniz Türüç'ün penaltısında kaleci Beto, soluna giden topu uzanarak kurtardı. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı Varela, altıpas önünden filelerle buluşturdu: 1-0

32. dakikada Göztepe'de Deniz Türüç'ün yaklaşık 30 metre mesafeden kaleyi karşıdan gören bir noktadan çektiği sert şutta, kaleci Beto meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.