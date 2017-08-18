 Göztepe’de gündem Nizic ve Robin Yalçın – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’de gündem Nizic ve

    Göztepe’de gündem Nizic ve Robin Yalçın

    Transferin hareketli kulübü İzmir ekibi, Hajduk Split’ten stoper ’le anlaşırken, Ç.Rizespor’un ön liberosu ’da da pazarlık aşamasında.

    Transferde 16 isme imza attıran , durmuyor. Son olarak Basel'den Fildişi Sahilli sol bek Adama Traore'yi kadrosuna katıp, Hajduk Split'ten stoper 'le büyük ölçüde anlaşan sarı-kırmızılıların, TFF 1. Lig'de yer alan Ç.Rizespor'un ön liberosu için de kulübüyle sıkı bir pazarlığa giriştiği öğrenildi. Kanatta da oynayabilen 23 yaşındaki Alman patentli Robin'in bonservisine Karadeniz ekibinin 1.3 milyon euro istediği, Y.Malatyaspor, Sivasspor ve Alanyaspor'un da yeşil-mavililerin kapısını çaldığı bildirildi. Geçen sezon 35 maçta 4 gol, 1 asist yapan Robin'i takıma kazandırmak isteyen Başkan Mehmet Sepil'in Ç.Rize'yle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Sarı kırmızılıların Robin ve Nizic'le anlaştıktan sonra bir kanat oyuncusu daha alıp transferi tamamlaması bekleniyor.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe’de gündem Nizic ve Robin Yalçın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.