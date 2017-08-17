 Robin Yalçın Göztepe yolunda – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    yolunda

    Robin Yalçın Göztepe yolunda
    Transferin hareketli kulübü Göztepe, Ç.Rize'nin Alman patentli ön liberosu Robin Yalçın'ın peşinde. Birçok talibi olan 23 yaşındaki orta saha için Göz- Göz'ün bir adım önde olduğu belirtildi. 2015'te Alman ekibi Stuttgart'tan transfer ettiği genç yeteneğiyle bir sene daha kontratı bulunan yeşil-mavililerin ise Süper Lig'i hedeflediği için oyuncusunu bırakmak istemediği öğrenildi.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:00
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