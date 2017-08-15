 Göztepe'de çifte sevinç – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Göztepe'de çifte sevinç

    Göztepe'de çifte sevinç

    Süper Lig'e Fenerbahçe beraberliği ile başlayan Göztepe'ye pazar günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı öncesi peş peşe mutlu haberler geldi.

    Sarı kırmızılılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İsviçre'nin Basel takımının sol beki Adama Traore'ye imza attırırken kaleci Beto Pimperel'in de kız çocuğu dünyaya geldi. Haftalardır Traore transferini bitirmek için uğraşan yönetim, Fildişi Sahilli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Ivory Coast'ta başlayan 27 yaşındaki Traore, ilk yurt dışı deneyimini Avustralya'da yaşadı. 2010-2011'de Gold Coast United'ta oynayan Traore, oradan Melbourne FC'ye geçti.

    Traore 2014-2015 sezonunda ise Avrupa futboluyla tanışıp Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımına transfer oldu. Bir sezon sonra Basel'e geçen oyuncu kariyeri boyunca 8 defa da Fildişi Sahili Milli Takımı'nda top koşturdu.

    Traore transferiyle rahatlayan Göztepe'nin yeni kalecisi Beto Pimperel de 2'nci defa baba olmanının heyecanını yaşadı. 35 yaşındaki file bekçisinin eşi Maria Pazo Jimenez, dün İspanya'da bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Haberi alır almaz İspanya'ya giden Beto, kızına eşinin de ismi olan Maria adını verdi.

    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:57
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