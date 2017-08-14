 Sepil: Galibiyeti kaçıran tarafız – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Sepil: Galibiyeti kaçıran tarafız

    Sepil: Galibiyeti kaçıran tarafız
    Süper Lig'de 14 yıl sonra F.Bahçe maçıyla mücadelesine başlayan 'nin, 2-2'lik beraberlikte sergilediği performans camiasına umut verdi. Başkan , "Galibiyeti biz kaçırdık. Oyuncularım harika performans ortaya koydu" ifadelerini kullandı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:32
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