 Adama Traore, Göztepe'de! – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    <a href="/index/adama-traore?id=120d5b68-86fa-4470-8c80-839ca47eff1f" class="" rel="tag">Adama Traore</a>, <a href="/index/goztepe?id=4e112b09-05fb-4161-adda-8289974154fe" class="" rel="tag">Göztepe</a>'de!

    Süper Lig'in yeni ekiplerinden , İsviçre ekibi Basel'de forma giyen sol bek 'yi kadrosuna dahil etti.

    Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Traore ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Ülkesi Fildişi Sahili'nde EF Yeo Martial takımında profesyonel olan 27 yaşındaki oyuncu daha sonra Avustralya temsilcisi Gold Coast United, Portekiz'in Vitoria Guimaraes ve İsviçre'nin Basel takımlarında forma giydi.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:41
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