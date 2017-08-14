Adama Traore, Göztepe'de!
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, İsviçre ekibi Basel'de forma giyen sol bek Adama Traore'yi kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Traore ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ülkesi Fildişi Sahili'nde EF Yeo Martial takımında profesyonel olan 27 yaşındaki oyuncu daha sonra Avustralya temsilcisi Gold Coast United, Portekiz'in Vitoria Guimaraes ve İsviçre'nin Basel takımlarında forma giydi.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:41
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Giuliano gerçekleri
Toplam 10
Yorum
Taha672 Bjk başkanı Fiko,Muharrem Usta yı kukla gibi kullanıyor, Fenerbahçe nin en sorunlu bölgesine geçen sezon M.Ekici yi verdirmediler 6 ayını yediler,şimdi 10 numara Giuliano yu engellemeye çalışıyorlar, FB sorunlu bölgeyi düzeltirse şampiyon olur korkusuyla.
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Beşiktaş'tan iki bomba birden
Toplam 7
Yorum
SİNCE1903 İKİSİDE FAYDALI OLUR
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Beşiktaşlı o isim de çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Kartallo Aman Tosiç öğretmesin :)
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