 Tuna: Daha iyi olacağız – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Tuna: Daha iyi olacağız

    Tuna: Daha iyi olacağız
    Göztepe'nin teknik patronu , yol boyu destek veren taraftarlara teşekkür ederek, "Bugünkü maçta düşüncelerimizi sahaya koyma adına inancımızı göstermek mecburiyetindeydik. Tüm oyuncularımı mücadeleleri ve inançları için tebrik ediyorum. Daha iyi olacağız" dedi.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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