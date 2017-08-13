 Taraftarlar uğurladı – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Taraftarlar uğurladı

    Taraftarlar uğurladı
    TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor maçındaki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, Süper Lig'deki ilk maçına taraftarından yoksun çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Göztepeli futbolcuları kamp yaptığı otelden stada kadar konvoyla uğurladı. Yaklaşık 300 Fenerbahçe taraftarı müsabakayı kale arkası tribününden izledi.

    Dış desteğe izin yok
    Göztepe'nin cezası nedeniyle maça giremeyen taraftarları, Bornova Stadı'na yakın viyadüğün altında, takımı dışarıdan desteklemek için toplandı. Ancak emniyet, güvenlik gerekçesiyle grubu stat çevresinden uzaklaştırdı.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
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