 Sabri: Yeni bir takımız – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Sabri: Yeni bir takımız

    Sabri: Yeni bir takımız
    Göztepe'de kaptan olarak sahaya çıkan , disiplinli ve iyi bir performans sergilediklerini belirterek şöyle konuştu: Çok yeni bir takımız. Büyük Göztepe camiasına yakışır şekilde oynadık. Taraftarımızça uğurlamadan ötürü teşekkür ediyorum. Coşkulu bir Göztepe olacak sahada.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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