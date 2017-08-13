 Göztepe’de 10 yabancı – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Göztepe’de 10 yabancı

    Göztepe’de 10 yabancı
    14 yıl sonra Süper Lig'e dönen Göztepe sahaya 8'i yeni transfer edilen 10 yabancı oyuncuyla çıktı. İlk 11'de tek yerli futbolcu olarak Galatasaray'dan transfer edilen Sabri Sarıoğlu yer aldı. Tecrübeli oyuncu kaptanlık bandını taktı.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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