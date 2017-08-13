Göztep'de Kayserispor hazırlıkları
Süper Lig'de 2017-2018 sezonundaki ilk maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe, gelecek hafta oynayacağı Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Urla'daki Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Fenerbahçe maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise dar alanda oyun çalışması ile idmanı tamamladı.
Göztepe'de sakatlığı bulunan Selçuk Şahin, takımdan ayrı çalışmalara başladı.
Yarını izinli geçirecek Göztepeli futbolcular, 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacakları Kayserispor maçının hazırlıklarına 15 Ağustos Salı günü devam edecek.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:03
-
Göztepe'nin şakası yok
Toplam 2
Yorum
Formamadokunma aynen. yeşil sahaya yeşil forma berbat ötesi bir . Fenerbahçenin lacivert renkleri görmek istiyoruz. Bu formayı t-shirt olarak satılsın
-
Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 122
Yorum
Pain inthe RS Eğer Trabzon kanadının kanıt belge dediği şey sadece bu ise; ya ticaret evraklarını yada İngilizce bilmiyorlar..Yada,,, niyetler karanlık.
-
''% 100 penaltıydı''
Toplam 39
Yorum
kardeşim haftaya veren verecek zaten ts ye rahat olun guliano atacakkk
Göztep'de Kayserispor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.