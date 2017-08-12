Sola Traore
Göztepe sol bekte rotayı İsviçre'ye çevirdi. Yönetimin İsviçre'de Basel'den Adama Traore ile anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Göztepe'nin 27 yaşındaki Fildişi Sahilli sol beki İzmir'e davet ettiği belirtildi. Kontratı sezon sonu bitecek Traore, geçen sezon 31 maçta oynadı.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 45
Yorum
offf kim tutuyor bu adamlari REZALET
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Yorum
Haddini bil... Sen seni bil sen seni, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni...Partal atma ikide bir.
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Bence Çok iyi trasfer
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