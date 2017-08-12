 Sola Traore – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Sola Traore

    Sola Traore
    sol bekte rotayı İsviçre'ye çevirdi. Yönetimin İsviçre'de Basel'den Adama Traore ile anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Göztepe'nin 27 yaşındaki Fildişi Sahilli sol beki İzmir'e davet ettiği belirtildi. Kontratı sezon sonu bitecek Traore, geçen sezon 31 maçta oynadı.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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