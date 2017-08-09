 Göztepe’de 3 transfer daha – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ’de 3 transfer daha

    Göztepe’de 3 transfer daha

    Başkanı ve Teknik Direktör , basın toplantısı düzenledi.

    Sepil 3 oyuncuya daha ihtiyaçları olduğunu söylerken, "Defansı henüz tamamlayamadık. Gerekli yerlere takviyelerde bulunacağız" dedi. Geçen sezonki 11 oyuncunun yanı sıra 16 transfer yaptıklarını vurgulayan Tuna ise, "Gerçekler cumartesi başlayacak. Çok güvendiğim bir takım oluştu fakat bir parantez, F.Bahçe maçında her şey tam olmayacak. Mevcut durumumuzla F.Bahçe maçının üstesinden kazanarak gelebileceğimizi biliyorum" diye konuştu.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:48
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