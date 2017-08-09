Göztepe’de 3 transfer daha

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Teknik Direktör Tamer Tuna, basın toplantısı düzenledi.

Sepil 3 oyuncuya daha ihtiyaçları olduğunu söylerken, "Defansı henüz tamamlayamadık. Gerekli yerlere takviyelerde bulunacağız" dedi. Geçen sezonki 11 oyuncunun yanı sıra 16 transfer yaptıklarını vurgulayan Tuna ise, "Gerçekler cumartesi başlayacak. Çok güvendiğim bir takım oluştu fakat bir parantez, F.Bahçe maçında her şey tam olmayacak. Mevcut durumumuzla F.Bahçe maçının üstesinden kazanarak gelebileceğimizi biliyorum" diye konuştu.