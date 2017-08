Göztepe'de 11 şekilleniyor

Kaleyi Beto'ya teslim etmeyi planlayan Tuna'nın, sağ bekte Sabri'yi, sol bekte ise Tanju'yu oynatacağı belirtildi. Tuna en büyük belirsizliği ise stoperde yaşıyor. Fenerbahçe'den transfer edilen Hakan Çinemre'ye 11'de şans vermesi beklenen genç teknik adam, Hakan'a partner olarak Kadu, Peybernes ve Schwechlen'den birini tercih edecek. Orta alanı Rotman, Scarione ve Castro'dan kurmaya hazırlanan Tamer Tuna'nın kanatlara Halil ile Gouffran'ı monte edip, maça tek forvetle başlayacağı öğrenildi.



Tamer Tuna'nıon santrfor mevkiinde Jahovic ya da Ghilas'tan birini oynatacağı, son transfer Ömer Şişmanoğlu'nun ise hazır olması halinde kadroya dahil edeceği ifade edildi. Başkan Mehmet Sepil'le dün basın toplantısı düzenleyen Tamer Tuna, özellikle savunmada zaaflarının olduğunu belirterek, "Yeni bir takım olmak kolay değil. Geçiş süresini en az kayıpla bitirmek istiyoruz. Ancak 4 ile 6 haftadan sonra çok daha iyi durumda oluruz. Fenerbahçe'ye karşı elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğiz" demişti. Karşılaşmanın hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basına kapalı olarak sürdüren İzmir ekibinde sağ dizinden sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Selçuk dışında eksik yok.



SOL BEKTE ROTA LAZAAR

Transferde şu ana kadar 16 futbolcuyla anlaşan Göztepe, sol bek arayışlarında sona geldi. Başkan Mehmet Sepil'in "700 bin Euro maliyeti var" dediği futbolcunun Faslı Achraf Lazaar olduğu öğrenildi. Bu mevki için Udinese'den Ali Adnan, Sporting Lizbon'dan Marvin Zeegelaar ve Malmö'den Yoshimar Yotun'la ciddi şekilde ilgilenen Göztepe'nin geçen sezon İngiltere'nin New Castle United takımında görev alan Lazaar'la da görüşmelere başladığı ifade edildi.



Fas Milli Takım formasını 17 kez giyen 25 yaşındaki oyununun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı vurgulanırken, sarı-kırmızılıların 12 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak ligin ilk maçına kadar transferi netleştireceği kaydedildi. Kariyerine İtalya alt ligi ekiplerinden Varese'den başlayan Lazaar, 2013-2014 sezonun devre arasında Palermo'ya transfer oldu. Geçen sezon İngiltere'ye giden Faslı oyuncu, Championship'te 4 kez New Castle formasını terletti.



FENERBAHÇE'YLE BİTİRDİ FENERBAHÇE'YLE BAŞLIYOR

Süper Lig'de son olarak 2002-03 sezonunda yer alan Göztepe, Fenerbahçe karşılaşmasıyla veda ettiği devler arenasına yine bir Fenerbahçe maçıyla merhaba diyecek. 2002-03'ün 34. haftasında Alsancak Stadı'nda gerçekleşen son randevu 1-1 sona ermiş, Göztepe'nin Cem Baki ile bulduğu gole Kanarya Rebrov ile karşılık vermişti.



İki takım son olarak 2012-13 sezonunda Türkiye Kupası'nda karşılaşmış, Göztepe Kadıköy'deki maçı 4-0 kaybetmişti. Şu an takımda yer alan Halil Akbunar da bu son randevuda sahaya 11'de çıkmıştı. Fenerbahçe'yi 1999-2000 sezonunda İstanbul'da 3-2 yenen İzmir temsilcisi, o tarihten sonra 5 maçta galibiyet yüzü görememişti.