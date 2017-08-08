Sepil'den transfer müjdesi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, 3 oyuncuya daha ihtiyaçları olduğunu, takıma gerekli takviyeleri yapacaklarını söyledi.

Başkan Sepil, teknik direktör Tamer Tuna ile düzenlediği basın toplantısında, stat projesi ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gürsel Aksel Stadı'nın yerine yapılacak statla ilgili ihaleyi kazanan firmaya davet gittiğini belirten Sepil, firmayla birkaç gün içinde sözleşme imzalanacağını aktardı.

Stat için sondaj çalışmasının başladığını bildiren Sepil, "Hedefimiz temel atma töreni yapmak. Geriye sayımı başlatacağız, bu bizim için çok önemli." dedi.

Yeni sezon hazırlıklarının çok zor geçtiğini anlatan Sepil, şöyle devam etti:

"1. Lig'den Süper Lig'e çıkınca oyuncu değişimi çok oldu. 9-10 oyuncumuzu tutabildik, birçok oyuncudan kulüp bulmasını istedik. Canberk, Emre Can gibi genç arkadaşlarımız süre alamayacağı için onları kiralama yoluna gittik. Şu ana kadar 14-15 oyuncu aldık, 2-3 oyuncu daha alacağız. Zaman zaman eleştiri alıyoruz, 'transferin hepsini bitirmediniz' diye ama transferin hem scout ekibinin hem hocamızın teknik onayından geçmesi yetmiyor. Oyuncuyla maddi olarak da anlaşılması gerekiyor."

Transfer döneminde ücretler konusunda asla taviz vermediklerini, çok istedikleri oyuncular için ufak tefek fedakarlık yaptıklarını ifade eden Sepil, "Almamız gereken 3 oyuncu daha var, defansı henüz tamamlayamadık. Gerekli yerlere takviyelerde bulunacağız." diye konuştu.

Sepil, görüştükleri bir sol bek oyuncusunun daha önce 1 milyon 900 bin avro olan maliyetinin 700 bin avroya kadar gerilediğini söyledi.

Karşılaşmalar Bornova Stadı'nda

Maçlarını Bornova Stadı'nda oynayacaklarını aktaran Sepil, "Maddi geliri düşünseydik Atatürk Stadı'nı tercih ederdik ve birçok maçta Bornova kapasitesinin üzerinde seyirci gelebilirdi." ifadesini kullandı.

Bornova Stadı'nda oynayacakları ilk 2 maçta cezalı olduklarını hatırlatan Sepil, statta yaptıkları 3 bin 500 kişilik portatif tribünün, Gençlerbirliği maçına kadar hazır olacağını belirtti.

Fenerbahçe maçı

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna da yaptığı açıklamada, sezon başında olabilecek en iyi noktada olduklarını, Fenerbahçe maçı ile başlayacakları yeni sezonda, herkesin mevcut kadrosuyla güçlü bir kimliğe sahip Göztepe'yi göreceğini ifade etti.

Geçen sezonki 11 oyuncunun yanı sıra 16 transfer yaptıklarını, bu oyunculardan 4-5'inin geleceğe dönük isimler olduğunu vurgulayan Tuna, şöyle konuştu:

"Gerçekler cumartesi günü başlayacak. İyi bir iskelet oluşturduk. Çok güvendiğim bir takım oluştu fakat bir parantez, cumartesi oynayacağımız maçta her şey tam olmayacak. Mevcut durumumuzla Fenerbahçe maçının üstesinden kazanarak gelebileceğimizi biliyorum. Mevcut kadro yapısıyla da bu maçı kazanarak geçebiliriz. Mesele zaten bu artılarımızı ortaya koyabilmek, Fenerbahçe'nin güçlü yönleri, zayıf yönleri var. Tabii bizden fazla iyi yönleri olabilir ama bizim iyi yönlerimiz bu maçı kazanmak için kesinlikle yeterli."