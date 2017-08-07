Ömer Şişmanoğlu'nun yeni adresi belli oldu
Transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Göztepe, bir takviyeye daha imza attı. Sarı kırmızılılar, Beşiktaş'tan ayrılan forvet Ömer Şişmanoğlu ile her konuda anlaştı.
Dün gece İzmir'e gelen ve uçak biletini sosyal medyadan paylaşan deneyimli golcüyü camiaya kaleci Günay Güvenç müjdeledi. Beşiktaş'ta Ömer'le takım arkadaşı olan Günay, instagram hesabında 28 yaşındaki futbolcuyla fotoğrafını paylaştı, "Ömer'im geldi, hayırlı olsun Göztepemize" ifadesini kullandı. Ömer'in sağlık kontrolünden geçtiği ve Göztepe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Konyaspor ve Eskişehirspor'da oynayan Ömer, ligde 147 maçta 36 gol attı.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:07
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Beşiktaş'tan Konyaspor'a suç duyurusu
Toplam 4
Yorum
ege çok doğru!. en transferimiz fifa kokartlı hakem.
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Sow’dan vazgeçilmedi
Toplam 8
Yorum
kabasakal Dört transferden üçü Saw , Webo ve Bekir mi ?
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Beşiktaş'tan Konyaspor'a suç duyurusu
Toplam 4
Yorum
BJK YAPIN YAPIN BELKİ KUPAYI VERİRLER SİZE, ADAMLAR ÇATIR ÇATIR YENDİ HELAL OLSUN
Ömer Şişmanoğlu'nun yeni adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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