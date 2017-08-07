 Ömer Şişmanoğlu'nun yeni adresi belli oldu – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Ömer Şişmanoğlu'nun yeni adresi belli oldu

    Ömer Şişmanoğlu'nun yeni adresi belli oldu

    Transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Göztepe, bir takviyeye daha imza attı. Sarı kırmızılılar, Beşiktaş'tan ayrılan forvet Ömer Şişmanoğlu ile her konuda anlaştı.

    Dün gece İzmir'e gelen ve uçak biletini sosyal medyadan paylaşan deneyimli golcüyü camiaya kaleci Günay Güvenç müjdeledi. Beşiktaş'ta Ömer'le takım arkadaşı olan Günay, instagram hesabında 28 yaşındaki futbolcuyla fotoğrafını paylaştı, "Ömer'im geldi, hayırlı olsun Göztepemize" ifadesini kullandı. Ömer'in sağlık kontrolünden geçtiği ve Göztepe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Konyaspor ve Eskişehirspor'da oynayan Ömer, ligde 147 maçta 36 gol attı.



    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:07
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