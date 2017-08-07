Ömer Şişmanoğlu, Göztepe'de!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, en son Beşiktaş'ta forma giyen Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ömer Şişmanoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Türkiye kariyerinde Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor ve Atiker Konyaspor formaları giyen Almanya doğumlu 28 yaşındaki hücum oyuncusu Süper Lig'de 147 maçta 36 gol kaydetti.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Dün gece İzmir'e gelen ve uçak biletini sosyal medyadan paylaşan deneyimli golcüyü camiaya kaleci Günay Güvenç müjdeledi. Beşiktaş'ta Ömer'le takım arkadaşı olan Günay, instagram hesabında 28 yaşındaki futbolcuyla fotoğrafını paylaştı, "Ömer'im geldi, hayırlı olsun Göztepemize" ifadesini kullandı. Ömer'in sağlık kontrolünden geçtiği ve Göztepe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Konyaspor ve Eskişehirspor'da oynayan Ömer, ligde 147 maçta 36 gol attı.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:06
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Anlaşma tamam!
Toplam 4
Yorum
ASLANKRAL1905-13 ASAMOAH GELSİN DERTLER BİTSİN.......EN BÜYÜK CİMBOMMMM..
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Bankada 100 milyon euro paramız var
Toplam 46
Yorum
Komiksiniz Butun Fenerbahçe camiasina bir pisikolaga gorunmelerini tafsiye ederim.
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Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 24
Yorum
Gerçek Gorunen koy klavuz istemiyor. Fenerbahçeli taraftarlara, siz hakkettiginiz yerdesiniz.Bu yonetimle size sampiyonluk hayal.baskette basarilar
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