Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ömer Şişmanoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Türkiye kariyerinde Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor ve Atiker Konyaspor formaları giyen Almanya doğumlu 28 yaşındaki hücum oyuncusu Süper Lig'de 147 maçta 36 gol kaydetti.



SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Dün gece İzmir'e gelen ve uçak biletini sosyal medyadan paylaşan deneyimli golcüyü camiaya kaleci Günay Güvenç müjdeledi. Beşiktaş'ta Ömer'le takım arkadaşı olan Günay, instagram hesabında 28 yaşındaki futbolcuyla fotoğrafını paylaştı, "Ömer'im geldi, hayırlı olsun Göztepemize" ifadesini kullandı. Ömer'in sağlık kontrolünden geçtiği ve Göztepe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Konyaspor ve Eskişehirspor'da oynayan Ömer, ligde 147 maçta 36 gol attı.







