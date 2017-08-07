 Göztepe yaşlandı – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    yaşlandı

    Göztepe yaşlandı

    Süper Lig'in yenisi 'nin TFF 1. Lig'de 24 olan yaş ortalaması 27'ye yükseldi.

    Bünyesine 30 yaş ve üstü 6 futbolcuyu alan İzmir ekibinde en deneyimli isim G.Birliği'nden transfer 36 yaşındaki Selçuk Şahin oldu. Selçuk'tan sonra en yaşlı oyuncu ise 35 yaşındaki kaleci Beto. Bu ikiliyi, 33 yaşındaki Sabri Sarıoğlu ve 32 yaşındaki Oscar Scarione takip etti. 31 yaşındaki Kadu ve Gouffran altılıyı tamamladı.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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