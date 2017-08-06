 Göztepe’ye dev stoper – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’ye dev stoper

    Göztepe’ye dev stoper

    Transferin flaş takımı durmak bilmiyor... Süper Lig’in yeni ekibi Göz Göz, bu kez de savunmaya takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, 1.90’lık stoper ’yla anlaştı.

    Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, 14. transferini yaptı. Ngando, Selçuk Şahin, Gouffran, Muhammed Enes, Castro, Sabri Sarıoğlu, Scarione, Doğanay Kılıç, Beto, Rotman, Hakan Çinemre, Ghilas ve Peybernes'i renklerine katan sarı-kırmızılılar, dün de Kadu'yla anlaşma sağladı. Son olarak ülkesi Brezilya'da Ponte Preta forması giyen 31 yaşındaki stoper, 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşmeye imza attı. Brezilya'da Corinthians, Figueirense, Bragantino, Vitoria takımlarında da oynayan tecrübeli savunmacı, iki sezon da Portekiz ekibi Braga'da forma giydi. Kadu, devam eden Brezilya Ligi'nde be sezon 7 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda bir sarı kart gördü.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe’ye dev stoper haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.