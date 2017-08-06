Göztepe’ye dev stoper

Transferin flaş takımı durmak bilmiyor... Süper Lig’in yeni ekibi Göz Göz, bu kez de savunmaya takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, 1.90’lık stoper Kadu’yla anlaştı.

Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, 14. transferini yaptı. Ngando, Selçuk Şahin, Gouffran, Muhammed Enes, Castro, Sabri Sarıoğlu, Scarione, Doğanay Kılıç, Beto, Rotman, Hakan Çinemre, Ghilas ve Peybernes'i renklerine katan sarı-kırmızılılar, dün de Kadu'yla anlaşma sağladı. Son olarak ülkesi Brezilya'da Ponte Preta forması giyen 31 yaşındaki stoper, 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşmeye imza attı. Brezilya'da Corinthians, Figueirense, Bragantino, Vitoria takımlarında da oynayan tecrübeli savunmacı, iki sezon da Portekiz ekibi Braga'da forma giydi. Kadu, devam eden Brezilya Ligi'nde be sezon 7 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda bir sarı kart gördü.