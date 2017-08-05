Yusuf bombası
İzmir ekibinin, Ersun Yanal’ın düşünmediği Yusuf Erdoğan’ı istediği ve önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Sol bekte de bir dönem Elazığ’da oynayan S.Lizbonlu Zeegelaar gündemde
İZMİR-LİZBON HATTI KURULDU
Sol bekte Udinese'de oynayan Iraklı Ali Adnan konusunda henüz sonuç alamayan Göztepe'nin, bir dönem Elazığspor'da da oynayan Sporting Lizbon'un sol beki Marvin Zeegelaar'ı listesine aldığı bildirildi. Kaleci Beto'nun transfer sürecinde Portekiz kulübüyle yakın ilişkiler kuran Başkan Mehmet Sepil'in, 26 yaşındaki Hollandalı sol bek için Sporting Başkanı Bruno Carvalho ile bizzat görüştüğü kaydedildi. PORTEKİZ'İN yüksek tirajlı gazetesi A Bola da Zeegelaar'ın Göztepe'ye transfer haberine yer verip, bonservisi için 400 bin Euro'luk bir rakamın konuşulduğunu duyurdu. 2012-14 yılları arasında Elazığspor'da oynayan genç futbolcu, geçen sezon 26 maçta 2 asist yaptı.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:02
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
Yusuf bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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