Yusuf bombası

İzmir ekibinin, Ersun Yanal’ın düşünmediği Yusuf Erdoğan’ı istediği ve önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Sol bekte de bir dönem Elazığ’da oynayan S.Lizbonlu Zeegelaar gündemde

TRANSFERDE 14 futbolcuyu kadrosuna dahil eden Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, sol bek ve sol kanat arayışlarına hız verdi. İzmir ekibi bombayı Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'la patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kurmayların Fırtına'dan 25 yaşındaki sol kanatı istediği öğrenildi. İzmir ekibinin, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği futbolcu için önemli aşama kaydettiği belirtildi. Yusuf geçen sezon oynadığı 30 maçta 4 gol attı.



İZMİR-LİZBON HATTI KURULDU

Sol bekte Udinese'de oynayan Iraklı Ali Adnan konusunda henüz sonuç alamayan Göztepe'nin, bir dönem Elazığspor'da da oynayan Sporting Lizbon'un sol beki Marvin Zeegelaar'ı listesine aldığı bildirildi. Kaleci Beto'nun transfer sürecinde Portekiz kulübüyle yakın ilişkiler kuran Başkan Mehmet Sepil'in, 26 yaşındaki Hollandalı sol bek için Sporting Başkanı Bruno Carvalho ile bizzat görüştüğü kaydedildi. PORTEKİZ'İN yüksek tirajlı gazetesi A Bola da Zeegelaar'ın Göztepe'ye transfer haberine yer verip, bonservisi için 400 bin Euro'luk bir rakamın konuşulduğunu duyurdu. 2012-14 yılları arasında Elazığspor'da oynayan genç futbolcu, geçen sezon 26 maçta 2 asist yaptı.