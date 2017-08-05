Göztepe'den Serkan'a garanti
Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin Gaziantepspor'dan transfer ettiği genç orta saha oyuncusu Serkan Bakan'ın sözleşmesine özel bir madde koydurduğu ortaya çıktı.
Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanını eline geçiren, sezon başında İngiltere'nin Manchester United ve Tottenham takımlarıyla adı anılan 16 yaşındaki futbolcunun mukavelesine, her sene en az 10 resmi maçta sahaya 11'de çıkma garantisi eklettirdiği öğrenildi. Serkan'ın bu kriterlere uyulmaması durumunda sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkına sahip olduğu vurgulandı.
Serkan'ın menajeri İbrahim Polat, İngiltere basınına verdiği demeçte, "Serkan çok özel bir yetenek. Oyuncumuza İngiltere ve Almanya'dan çok yoğun şekilde teklifler geldi. Biz, Türk futbolunun lokomotiflerinden Göztepe'yi seçtik. Umuyorum burada kendini gösterecek" ifadelerini kullandı.
Göztepe'nin uzun uğraşlar sonucunda 3 yıllık sözleşme imzaladığı Serkan'ın özellikle Türkiye Kupası maçlarında değerlendirilmesi bekleniyor. Teknik Direktör Tamer Tuna Serkan'a çok güvendiğini, oyuncusunun gelecekte Türk futboluna büyük katkılar sunacağını söyledi.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:49
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İmparator için baskıya devam
Toplam 33
Yorum
turgut dört yıl üst üste şampiyon birde avrupa şampiyonluğu daha ne düşünüyorsunuz akıllılar. aklınız niye gitti?
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İmparator için baskıya devam
Toplam 33
Yorum
Hamit senden Taraftarolarak vaz gecerik kimsenin umrunda bile olmaz ALI askiya simdidenden asa bilirsin Fati terim bizim imperator fatih terim
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Elif sahne alıyor
Toplam 3
Yorum
jaffa_ziya Genç yaşına rağmen çok iyi topçu.
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