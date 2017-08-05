Göztepe'den savunmaya takviye
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı savunma oyuncusu Ricardo Martins de Araujo'yu (Kadu) kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, en son Ponte Preta'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Brezilya'da Corinthians, Figueirense, Bragantino, Vitoria ve Ponte Preta'da forma giyen Kadu, Portekiz'de de Braga'da oynadı.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:06
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Fikret Orman: "Her şey para değil"
Toplam 13
Yorum
mehmet özsoy tff den şenol güneş için 10 milyon isterkende böyle deseydin keşke milli takım düşmanı
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Fikret Orman: "Her şey para değil"
Toplam 13
Yorum
Vergi Yok İspanya da C vergi ile yaklaşık 2 500 000 Euro kazanıyordu, Türkiye de %0 vergi ile 4 350 000 Euro kazanacak. Fark sadece 1 850 000 Euro.
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Çocuklara Güneş'i öptüren adam
Toplam 21
Yorum
ASLANLI İKİ YÜZLÜ ÖNCE ÜLKESİ TC DEĞİL BJK.GÜNAHMI ÇIKARIYORSUN ON YIL ÖNCE PARA İADE ETMİŞ KİMİ KANDIRIYORSUN BU GÜN 4 MAÇA 10 MİL.İSTEDİM DE UTAN.
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