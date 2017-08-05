 Göztepe'den savunmaya takviye – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Göztepe'den savunmaya takviye

    Göztepe'den savunmaya takviye

    Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı savunma oyuncusu Ricardo Martins de Araujo'yu (Kadu) kadrosuna dahil etti.

    Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, en son Ponte Preta'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Brezilya'da Corinthians, Figueirense, Bragantino, Vitoria ve Ponte Preta'da forma giyen Kadu, Portekiz'de de Braga'da oynadı.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:06
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