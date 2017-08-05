Göztepe'den savunmaya takviye

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, en son Ponte Preta'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Brezilya'da Corinthians, Figueirense, Bragantino, Vitoria ve Ponte Preta'da forma giyen Kadu, Portekiz'de de Braga'da oynadı.