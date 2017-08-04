 Stopere son aday Pedro – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Stopere son aday Pedro

    Stopere son aday Pedro

    Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna'nın defansa 3 takviye daha istediği öğrenildi.

    Brezilya'da Ponte Preta takımından 31 yaşındaki Kadu'nun işini bitiren yönetimin F.Bahçe maçına kadar bir stoper ve sol bek daha alacağı vurgulandı. Sola Udinese'den Ali Adnan'ı düşünen Tamer Tuna'nın, Beşiktaş'ta satış listesine konulan Kolombiyalı ismini de yönetime verdiği kaydedildi.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:16
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