Göztepe'den çifte hamle

İtalya Serie A ekibi Udinese'de forma giyen Iraklı sol bek Ali Adnan konusundaki girişimlerinden henüz sonuç alamayan sarı kırmızılılar rotayı bir dönem Elazığspor'da da oynayan Sporting Lizbon'un sol beki Marvin Zeegelaar'a çevirdi. Kaleci Beto'nun transfer sürecinde Portekiz kulübüyle yakın ilişkiler kuran Başkan Mehmet Sepil'in, Zeegelaar için Sporting Lizbon Başkanı Bruno Carvalho ile bizzat görüştüğü kaydedildi. Portekiz A Bola gazetesi de 26 yaşındaki sol bekin Göztepe'ye transfer olabileceği haberine yer verdi. Gazete, Zeegelaar'ın bonservisi için 400 bin Euro'luk bir rakamın konuşulduğunu duyurdu.



Kariyerine 2008 yılında Ajax'ta başlayan Zeegelaar, 2011'de Excelsior'a transfer oldu. Ardından La Liga takımı Espanyol'a imza atan deneyimli futbolcu, 2012'de Elazığspor'a geldi. 2 sezon Süper Lig'de bordo beyazlı formayı giyen Hollandalı 39 maça çıktı. Zeegelaar İngiltere'den Blackpool ve Portekiz'de Rio Ave ekiplerinde de top koşturdu.



Sol bek transferini 12 Ağustos'ta Fenerbahçe ile oynanacak sezonun ilk maçına kadar bitirmeyi hedefleyen kurmaylar, Yusuf Erdoğan'ı da Trabzonspor'dan istediği öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetimin Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği 25 yaşındaki sol kanat için önemli mesafe kattetiği bildirildi. Araklıspor'da futbola başlayan Yusuf, Süper Lig'de 103 maçta sahne aldı, 15 kez gol sevinci yaşadı.

