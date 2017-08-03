 Göztepe’de 4 yolcu, 4 kiralık – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    ’de 4 yolcu, 4 kiralık

    Göztepe’de 4 yolcu, 4 kiralık

    Schwechlen, Lokman, Gosso ve Murat Akın’la yollar ayrıldı. Canberk, Segbefia, Fethi ve Emre Can de kiralanacak.

    Transferin en hareketli kulüplerinden 'de yaprak dökümü de başladı. 13 isim kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 8 futbolcusunu da gözden çıkardı. Geçen sezon kadroda yer alan isimlerden Schwechlen, Lokman, Gosso ve Murat Akın ile yollar ayrıldı. Canberk Dilaver, Segbefia, Fethi Özer ve Emre Can Coşkun ise başka takımlara kiralanacak. İzmir ekibi sol bek için Udinese'den Ali Adnan'la görüşmelerini sürdürürken, Ponte Preta'dan anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Kadu'yla da birkaç gün içinde imza atacağı öğrenildi. Öte yandan Göztepe'de kombine fiyatları belirlendi. İç saha maçlarını Bornova Stadı'nda oynayacak sarıkırmızılılarda maraton 450, numaralı bin 250 ve VIP tribünün de 2 bin 250 TL olarak satışa sunulacağı bildirildi.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:34
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