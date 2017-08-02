Kombine kart fiyatları belli oldu

İç saha maçlarını Bornova Stadı'nda oynayacak sarı-kırmızılılarda maraton tribünün 450, numaralı tribünün 1250 ve VIP tribünün de 2250 TL olarak satışa sunulacağı bildirildi.



Yapımı süren kuzey kale arkası tribünü için kombine kartı çıkarmayacak yönetim, bu tribünün bilet fiyatını sezon boyunca 15 TL olarak sabitledi. Kombinelerin 7 Ağustos Pazartesi gününden itibaren satışa sunulacağı belirtildi.