Kombine kart fiyatları belli oldu
Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin 2017-2018 sezonu kombine kart fiyatları belirlendi.
İç saha maçlarını Bornova Stadı'nda oynayacak sarı-kırmızılılarda maraton tribünün 450, numaralı tribünün 1250 ve VIP tribünün de 2250 TL olarak satışa sunulacağı bildirildi.
Yapımı süren kuzey kale arkası tribünü için kombine kartı çıkarmayacak yönetim, bu tribünün bilet fiyatını sezon boyunca 15 TL olarak sabitledi. Kombinelerin 7 Ağustos Pazartesi gününden itibaren satışa sunulacağı belirtildi.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:03
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Perez hazır
Toplam 10
Yorum
zafer wilerd bony,bas dost ,mario balotelli,diafra sakho,feder smolov yada tlucas eodorçzyk alınmalı yada kiralanmalı.bunlar joker forvet.
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Perez hazır
Toplam 10
Yorum
Ali Onur Hiçbirşey çıkmaz bundan, sonu Guiza gibi olur, Fenere yırtıcı forvet lazım Falcao tarzında
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Galatasaray'dan resmi açıklama
Toplam 8
Yorum
Gsli Fikret orman mı değerlendirecek?C.B. olmasa o stadı kaybediyordu haberin yok herhalde?
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