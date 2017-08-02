 Göz-Göz’e sambacı stoper – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Göz-Göz’e sambacı stoper

    Göz-Göz’e sambacı stoper

    İzmir ekibi Ponte Preta’dan 31 yaşında, 1.90 boyundaki Kadu’yu transfer etti.

    Transferde son olarak Sporting Lizbon'dan 35 yaşındaki kaleci Beto Pimparel ve G.Antepspor'dan 16 yaşındaki orta saha Serkan Bakan'ı renklerine bağlayan , Brezilya Serie A ekibi Ponte Preta'dan stoper Ricardo Martins Kadu'yu da kadrosuna kattı. Brezilya kulübü resmi internet sitesinden 31 Aralık'ta kontratı bitecek olan 31 yaşındaki savunmacısının transferini duyurdu. Sarı-kırmızılıların 14. transferi olan 1.90 boyundaki Sambacı, devam eden Brezilya liginde 7 maçta oynadı. Öte yandan İzmir ekibi TFF 1. Lig'den Altınordu'yla bugün saat 20.00'de Atatürk Stadı'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:21
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