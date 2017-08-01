Göztepe Kadu'yla anlaşma sağladı

Brezilya kulübü, resmi internet stesinden yaptığı açıklamada Kadu'nun transferini resmen duyururken, "Defans oyuncumuz Kadu, Türk ekibi Göztepe ile anlaşmak üzere serbest bırakılmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek için Türkiye'ye gitmiştir" açıklamasını yaptı. 31 yaşındaki Kadu'nun gün içinde sağlık kontrolünden geçeceği ve bir aksilik yaşanmaması halinde resmen Göztepeli olacağı kaydedildi.



Stoper mevkiine daha önce Lorient'ten Mathieu Peybernes ve Fenerbahçe'den Hakan Çinemre'yi monte eden yönetim Hajduk Split'te oynayan Sırp defans oyuncusu Zoran Nizic'ten vazgeçeceği bildirildi. Kadu'yla savunmanın göbeğini güçlendiren Göztepe'nin İtalyan ekibi Udinese'de top koşturan Iraklı sol bek Ali Adnan transferinde de son aşamaya geldiği kaydedildi.



Futbola ülkesinin Clube Atletico Bragantino takımında başlayan Kadu, Brezilya'da Guarani, Corintihas, Bragantino, Figueirense, Vitoria, Atletico Paranaense ve Gremio formalarını da terletti. İlk Avrupa deneyimini 2013-14'te Braga'da yaşayan tecrübeli futbolcu, Portekiz'de istediği istikrarı yakalayamadı.



ALTINORDU İLE HAZIRLIK MAÇI

Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe ile TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Göztepeli taraftarlar karşılaşmayı kapalı tribünün solunda ve açık tribünden izleyebilecek. Altınordulu futbolseverler ise kapalı tribünün sağında takımlarını destekleyecek. Maçın bilet fiyatları kapalı 15, açık tribün 10 TL olarak belirlendi. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ve Altınordu çalıştırıcısı Hüseyin Eroğlu'nun maça ideal kadrolarıyla çıkacağı bildirildi.



TAMER TUNA: ''İLK 8 HAFTA ÇOK ZOR"

Avusturya kampı dönüşü hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam eden Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, takımın son durumu hakkında bilgi verdi. Çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten genç teknik adam, "Yeni bir takım kurduk. Herkesin tam anlamıyla uyum sağlaması biraz zaman alacak. Lige Fenerbahçe gibi zorlu bir rakibi konuk ederek başlayacağız. İlk 8 hafta oldukça zor bir fikstür bizi bekliyor. Bu süreçte toplayabildiğimiz kadar puan toplamak zorundayız. İlk etapta kalıcı olmak hedefiyle yola çıkıyoruz" diye konuştu. Öte yandan Göztepe'nin son transferleri kaleci Beto ve orta saha oyuncusu Serkan, takımla ilk kez idmana çıktı.