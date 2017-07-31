Tamer Tuna: "Göztepe, Süper Lig'de kalıcı olmalı"
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, stoper ve sol bek mevkileri için ciddi çalışmalarının olduğunu, yeni futbolcuların kısa sürede takıma katılacağını bildirdi.
Tuna, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Avusturya kampının çok verimli geçtiğini, fiziksel olarak iyi bir seviyeye geldiklerini, takımın uyumu açısından da iyi bir dönem geçirdiklerini söyledi.
Transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Tuna, şöyle konuştu:
"Stoper ve sol bekle ilgili ciddi çalışmalarımız var, onlar da kısa sürede aramıza katılacak. Bu da takım olma yolunda fayda sağlayacak. Zorlu bir evre yaşayacağız, hepimiz farkındayız. Şu ana kadar gelinen mevcut duruma baktığımızda Göztepe'nin hedefi, futboluyla zevk verecek, mücadelesiyle, oyunuyla, coşkusuyla, taraftarı heyecanladıracak bir takım oluşturmak."
Fenerbahçe maçıyla zorlu bir periyoda başlayacaklarını vurgulayan Tuna, şu değerlendirmede bulundu:
"Şu anda Süper Lig'deyiz, sezon bittiğinde de Süper Lig'de olan bir Göztepe hedefindeyim. Göztepe, Süper Lig'de kalıcı olmalı. Özellikle ilk 8 haftadaki zorlu maratonu en iyi şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Eylül döneminde bitecek transfer dönemi zamanını en iyi şekilde kullanacağız."
Tuna, aralarından ayrılacak oyuncular olacağını, bu konuda bilgilendirmelerin yapılacağını aktardı..
Takımda geçen sezona oranla büyük değişimin yaşandığının hatırlatılması üzerine Tuna, "Bir üst lige çıkan takımlar değişimleri doğru yapamazsa ya da böyle tecrübeli oyuncular transfer edemezse, küme düşme ihtimali fazla oluyor. Bu durumlarda yarısı düşüyor çıkan takımların, bu bir gerçek. Biz de kalıcı olma adına böyle tercihler yapıyoruz. Bu Göztepe'nin planlamasıdır, Tamer Tuna'nın tek başına planlaması olamaz." diyerek sözlerini tamamladı.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:01
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
Hasan Gs çok güzel isler yapıyor bitik futbol culardan glna geldilutven klskanmlyallm basarl olmadlktan sonra para olsa ne olur olmasa ne olur ceb
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
Hagi Alt yapıadan 3 futbolcu verecekmiş.Eğer bu doğruysa yüzyılın kazığı olur.Bizim alt yapıda futbolcu mu va rki
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
hakan galatasaray a bu paralar nereden geliyor.kulübü batırdılar.
Tamer Tuna: "Göztepe, Süper Lig'de kalıcı olmalı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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