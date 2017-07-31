Tuna, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Avusturya kampının çok verimli geçtiğini, fiziksel olarak iyi bir seviyeye geldiklerini, takımın uyumu açısından da iyi bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Tuna, şöyle konuştu:

"Stoper ve sol bekle ilgili ciddi çalışmalarımız var, onlar da kısa sürede aramıza katılacak. Bu da takım olma yolunda fayda sağlayacak. Zorlu bir evre yaşayacağız, hepimiz farkındayız. Şu ana kadar gelinen mevcut duruma baktığımızda Göztepe'nin hedefi, futboluyla zevk verecek, mücadelesiyle, oyunuyla, coşkusuyla, taraftarı heyecanladıracak bir takım oluşturmak."

Fenerbahçe maçıyla zorlu bir periyoda başlayacaklarını vurgulayan Tuna, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda Süper Lig'deyiz, sezon bittiğinde de Süper Lig'de olan bir Göztepe hedefindeyim. Göztepe, Süper Lig'de kalıcı olmalı. Özellikle ilk 8 haftadaki zorlu maratonu en iyi şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Eylül döneminde bitecek transfer dönemi zamanını en iyi şekilde kullanacağız."

Tuna, aralarından ayrılacak oyuncular olacağını, bu konuda bilgilendirmelerin yapılacağını aktardı..

Takımda geçen sezona oranla büyük değişimin yaşandığının hatırlatılması üzerine Tuna, "Bir üst lige çıkan takımlar değişimleri doğru yapamazsa ya da böyle tecrübeli oyuncular transfer edemezse, küme düşme ihtimali fazla oluyor. Bu durumlarda yarısı düşüyor çıkan takımların, bu bir gerçek. Biz de kalıcı olma adına böyle tercihler yapıyoruz. Bu Göztepe'nin planlamasıdır, Tamer Tuna'nın tek başına planlaması olamaz." diyerek sözlerini tamamladı.