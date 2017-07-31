Göztepe'ye genç orta saha
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gaziantepspor'dan 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Serkan Bakan'ı kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Serkan Bakan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbola Gaziantepspor'da başladıktan sonra 2016'da profesyonel olan Serkan, geçen sezon Gaziantepspor'da 33. haftadaki Beşiktaş ve 34. haftadaki Antalyaspor maçlarında görev aldı. Genç oyuncu, Antalyaspor karşısında takımının tek golünü kaydetti.
Serkan, çeşitli yaş kategorilerinde 24 kez milli formayı giydi.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:52
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Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş
Toplam 45
Yorum
:) nasılda korkmuşsunuz.... yazık ALLAH acısın size.
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Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş
Toplam 45
Yorum
ultraslan tarabya bjk liler önce 4 maç sonra tümden milli takımın basında adımı yazın hoca aramaya baslayın bir an önce
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Fikret Orman'dan Güneş açıklaması
Toplam 8
Yorum
kartalpençesi İt ürür, kervan yürür :)))
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