 Göztepe'ye genç orta saha – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'ye genç orta saha

    Göztepe'ye genç orta saha

    Süper Lig ekiplerinden , Gaziantepspor'dan 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Serkan Bakan'ı kadrosuna dahil etti.

    Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Serkan Bakan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Futbola Gaziantepspor'da başladıktan sonra 2016'da profesyonel olan Serkan, geçen sezon Gaziantepspor'da 33. haftadaki Beşiktaş ve 34. haftadaki Antalyaspor maçlarında görev aldı. Genç oyuncu, Antalyaspor karşısında takımının tek golünü kaydetti.

    Serkan, çeşitli yaş kategorilerinde 24 kez milli formayı giydi.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:52
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