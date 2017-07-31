Göztepe'den kaleye takviye
Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, Portekizli file bekçisi Antonio Alberto Bastos Pimparel'i (Beto) kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, son olarak Sporting Lizbon forması giyen 35 yaşındaki Beto ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandığı bildirildi.
Sporting Lizbon'da profesyonel olan Beto, daha sonra Chaves, Marco, Leixoes takımlarında forma giydi. 2009-2010'da Porto'ya transfer olan Beto, bu takımla UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmasının yanı sıra lig şampiyonluğu ve Portekiz Kupası sevinci de yaşadı.
Romanya temsilcisi Cluj ile 2011-2012'de şampiyonluğa ulaşan tecrübeli kaleci, daha sonra İspanyol ekibi Sevilla ile 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı.
Beto, 2017 FIFA Konfederasyon Kupası'nda Portekiz Milli Takımı kadrosunda da yer almıştı.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:25
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