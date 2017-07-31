 Göztepe’de Beto tamam – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ’de tamam

    Göztepe’de Beto tamam

    Portekiz devi Sporting Lizbon, resmi sitesinden kalecileri ’nun ’ye transferini duyurdu. 35 yaşındaki Portekizli file bekçisi bugün idmana çıkacak.

    Transferin hareketli kulübü , kaleyi de sağlama aldı. Sarı-kırmızılılar daha önceden anlaşmaya vardığı Sporting Lizbon'un kalecisi 'da mutlu sona ulaştı. Portekiz devi, 35 yaşındaki file bekçisinin İzmir ekibine transfer olduğunu resmi sitesinden açıkladı. Sağlık kontrolünden geçen deneyimli eldiven bugün sarı-kırmızılı forma iye idmana çıkacak. Ayrıca Teknik Direktör Tamer Tuna'nın, Avusturya kampı dönüşü Gosso, Murat, Hakan Barış, Lokman ve Fethi'yi kadroda düşünmediğini yönetime bildirdiği, kararın bu oyunculara tebliğ edildiği öğrenildi. Tuna, "Avusturya kampında herkesin durumunu yakından gördüm. Aramızdan ayrılacak isimler konusunda yönetime gereken raporu verdim. 4 ya da 5 futbolcu daha alıp, kadroyu tamamlayacağız" diye konuştu.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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