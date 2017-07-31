Göz Göz'ün hedefindeki sol bek

Transferde son olarak Sporting Lizbon'un kalecisi Beto'yu kadrosuna dahil ederek 13'üncü takviyesini gerçekleştiren Göztepe, aradığı sol beki İtalya'dan buldu. Daha önce Malmö'den Yotun, Olympiakos'tan Cissokho,Trabzonspor'dan Ibanez gibi isimlerle yapılan görüşmelerden sonuç alamayan yönetimin, Serie A ekibi Udinese'de oynayan Iraklı Ali Adnan'a teklif götürdüğü öğrenildi.



Bir dönem Çaykur Rizespor formasını da giyen 23 yaşındaki futbolcuyla anlaşma aşamasına gelindiği kaydedildi. Teknik Direktör Tamer Tuna, Ali Adnan'ın listelerinde olduğunu doğrulayıp, "Futbolcuyla görüşüldü" demekle yetindi.



Futbola Irak'ın Bagdat SC kulübünde başlayan Ali Adnan, 2013-14 sezonunda henüz 20 yaşındayken transfer olduğu Çaykur Rizespor'da 2 sezon görev yaptı. Kardeniz ekibinde 41 maça çıkıp 3 de gol kaydeden genç savunmacı 2015'te Udinese'ye gitti. İtalya'daki ilk sezonunda 31, ikinci sezonunda 14 karşılaşmada sahaya çıkan Adnan, Irak Milli Takım formasını 32 kez giydi, 3 gol attı. 12 Ağustos'ta Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe maçına kadar sol bek sorununu çözmek isteyen sarı kırmızılıların ismi bir süredir gündemde olan Hajduk Split'ten Hırvat stoper Zoran Nizic'i de İzmir'e davet ettiği bildirildi.