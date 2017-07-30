Göz Göz’e 3 yıldız
Hajduk Split'te forma giyen 1.95'lik stoper Zoran Nizic'le büyük ölçüde anlaştıklarının da altını çizen 41 yaşındaki teknik adam, "Kendisi ile yaptığımız görüşmelerde son aşamaya geldik. Beşiktaş'tan eski oyuncum golcü Ömer Şişmanoğlu'yla da imza aşamasına geldik. Sol bekte ise birçok isim var. En kısa zamanda bu bölgeye takviyeyi gerçekleştireceğiz" açıklamalarında bulundu.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:43
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
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