Göz Göz’e 3 yıldız

SÜPER Lig'e 14 yıl aradan sonra tekrar yükselen Göztepe'de şov sürüyor. 12 ismi bünyesine katan sarı-kırmızılılar, 3 oyuncunun daha işini bitirdi. Taraftara müjdeyi de Göz Göz'ün teknik direktörü Tamer Tuna verdi. Sporting Lizbon'un kalecisi Beto ile anlaştıkları belirten Tuna, "Tecrübeli kaleci İzmir'e geldi ve sağlık kontrolünden geçti. Bir aksilik yaşanmaması durumunda Beto yeni kalecimiz olacak" ifadelerini kullandı.



Hajduk Split'te forma giyen 1.95'lik stoper Zoran Nizic'le büyük ölçüde anlaştıklarının da altını çizen 41 yaşındaki teknik adam, "Kendisi ile yaptığımız görüşmelerde son aşamaya geldik. Beşiktaş'tan eski oyuncum golcü Ömer Şişmanoğlu'yla da imza aşamasına geldik. Sol bekte ise birçok isim var. En kısa zamanda bu bölgeye takviyeyi gerçekleştireceğiz" açıklamalarında bulundu.