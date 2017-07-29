Tamer Tuna'dan transfer müjdesi
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, hazırlık maçları ve transferler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Süper Lig'e 14 yıl aradan sonra yükselen Göztepe'nin Teknik Direktörü Tamer Tuna, Avusturya kampında oynanan 3 hazırlık maçında alınan sonuçların kimseyi yanıltmaması gerektiğini söyledi. Tuna, 3 maçta 11 gol yiyen takımın henüz yolun başında olduğunu belirterek, "Göztepe oynadığı her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Ancak özel maçlar skor odaklı olmamalı. Taraftarımız sonuçlara aldırmasın, kimse endişe etmesin. Ben bu takıma kefilim. 12 Ağustos'ta oynanacak Fenerbahçe müsabakasında çok farklı bir görüntü sergileyeceğiz" dedi.
Göztepe, özel maçlarda İsviçre ekibi Zürich'e 6-1 yenilmiş, Çekya'dan Jablonec'i 3-1 mağlup edip, Katar ekibi Al Sadd'la ise 4-4 berabere kalmıştı.
Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren genç teknik adam, "Listemizdeki Sporting Lizbon kalecisi Beto ile anlaştık. Tecrübeli kaleci İzmir'e geldi ve sağlık kontrolünden geçti. Bir aksilik yaşanmaması durumunda Beto yeni kalecimiz olacak" dedi. Sol bek, forvet ve stoper için de görüş bildiren Tuna, "Hajduk Split'ten Hırvat defans oyuncusu Zoran Nizic ilgilendiğimiz biri, kendisi ile yaptığımız görüşmelerde son aşamaya geldik. Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Hakan Balta ile ilgilenmiyoruz. Önceliğimiz takıma Nizic'i kazandırmak. Beşiktaş'tan eski oyuncum golcü Ömer Şişmanoğlu da bitecek. Sol bekte ise birçok isim var. En kısa zamanda takviyeleri gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:32
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Cenk Ergün sürprizi
Toplam 2
Yorum
kadirçeviç zahmet oldu kusura bakmasın bir iki maç idare etsin taraftarın gazı alınmalı iyice şiştik çünkü
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Mustafa Denizli'den Milli Takım yanıtı
Toplam 18
Yorum
SEVİNDİK. SÜRÜNSÜN BU KÖLELER. BUNA ÇOK LAYIKLAR. DENİZLİ HOCAM SEN GS YIN UNUTULMAZLARINDAN VE EFSANELERİNDEN BİRİSİN VE SENİ ÇOOK SEVİYORUZ AMA ESKİŞEHİRİN LİGE ÇIKAMAMASINA DA BİR O KADAR
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Florya’nın gerçek ve tek sahibini istiyoruz
Toplam 13
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU sakın luce çavşesku herkes bilsin o ülkemde dahi olmıyacak hasta ve yaşlı ayrıca baş. tersledi bize tercih ettiği onu kovdu lazım değil as
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