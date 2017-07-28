Göztepe'nin Avusturya kampı sona erdi
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Avusturya kampını tamamladı.
İzmir'de başladığı sezon hazırlıklarını 14 Temmuz'dan beri Avusturya'nın Seefeld bölgesinde sürdüren sarı-kırmızılı ekip, kamptaki son çalışmasını bugün yaptı. Dün Katar temsilcisi El Sadd'la oynadığı hazırlık karşılaşmasının ardından yenilenme antrenmanı yapan Göztepeli futbolcular, kara yoluyla Münih'e geçtikten sonra uçakla İzmir'e dönecek.
Göztepe, hazırlıklarını 31 Temmuz Pazartesi gününden itibaren İzmir'de sürdürecek.
Avusturya'da oynadığı 3 hazırlık maçında İsviçre temsilcisi Zürih'e 6-1 mağlup olan Göztepe, Çekya ekibi Jablonec'i 2-1 yenerken, El Sadd'la 4-4 berabere kaldı.
Tamer Tuna'nın açıklamaları
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Avusturya kampının çok verimli geçtiğini belirtti.
Kamp sürecinde aralarına yeni katılan oyuncuların olduğunu aktaran Tuna, "Göztepe'nin lig başlayana kadar olması gereken yer bizim adımıza şu anki aşamada çok olumlu. Birkaç transferle alakalı ya oyunculardan ya da kulüplerinden kaynaklanan biraz geç adımlarımız oldu. Ancak geldiğimiz günden itibaren transfer konusunda çok güzel adımlar attık. Başarılı bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Tuna, önemli olanın Göztepe'nin lig başlayınca göstereceği performans ve neler yapabileceği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Takımın bize verdiği bir mesaj var. İyi bir takım olduk ama tam bir takım olmadık. Tam takım olma yolunda da hala takviye ve çalışma süreci içindeyiz. Bunlar da tam anlamıyla gerçekleştiğinde hem kendi adıma hem Göztepe adına hem de bizi destekleyecek o coşkulu ve inançlı taraftarımız adına çok iyi maçlar olacak. Böylelikle Göztepe'nin iyi oyunla hak edeceği yere geleceğini düşünüyorum."
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:57
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Lens haftaya geliyor
Toplam 27
Yorum
KrAlex Lens sağ kanatta Dirar ise sol kanata çekilebilir Valbuena 10 numara Ekici göbekte oynatılmalıdır. Forvette Ahmeti beğendim şans verilmeli.
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Cenk Gönen ilk maçında 3 gol yedi
Toplam 17
Yorum
TARAFTAR CENK İYİNİYETLİ FAKAT İYİ BİR KALECİ DEĞİL G.S OYNADIĞI HER MAÇTA GOL YEMEYI BAŞARMIŞTIR,İSPANYADADA DEVAM EDECEKTİR.VE BİLE BİLE ALDILAR
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Fenerbahçe, Sevilla'nın teklifini kabul etti
Toplam 31
Yorum
gkhgny1907 çok sevdik kjaeri lakin bizim 10 numara için limaya yada ben arfaya ihtiyacımız var ayrıca birde forvet enaz.yolu açık olsun güzel kar ettik
Göztepe'nin Avusturya kampı sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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