 Tamer Tuna'dan Ibanez'e veto – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Tamer Tuna'dan Ibanez'e veto

    Tamer Tuna'dan Ibanez'e veto

    Transferde durmak bilmeyen , sol bek için Shakhtar Donetsk'in yıldızı 'de karar kıldı.

    Transfer döneminde 12 futbolcuyu renklerine dahil ederek zorlu Süper Lig maratonu öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, Trabzonsporlu sol bel Luiz Ibanez'e vize vermedi. Arjantinli futbolcu hakkında olumsuz referans aldığı öğrenilen Tamer Tuna, Ibanez'in yerine Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından Eduard Sobol'un ismini yönetime verdiği bildirildi.

    Yönetimin geçen sezon Zorya Luhannsk'ta kiralık oynayan ve bir dönem Fenerbahçe'nin de radarına giren 22 yaşındaki futbolcu için Shakhtar Donetsk'in kapısını çaldığı belirtildi.

    Donetsk'in genç sol bek için 1 milyon 500 bin Euro istediği, rakamı yüksek bulan 'nin ise kiralık formülü üzerinde durduğu kaydedildi. Shakhtar Donetks'in altyapısından yetişen Ukraynalı Sobol daha önce Metalurh Donetsk, Metalist Kharkiv ve Zrya'da kiralık olarak forma giyerken, Ukrayna Milli Takım formasını ise 6 maçta terletti. Mutlaka bir sol bek alacaklarını belirten Tamer Tuna, "Bu mevki için görüştüğümüz çok oyuncu var. Biriyle anlaşma aşamasına gelmek üzereyiz. Avusturya kampı dönüşünde imzalar atılır ve yeni sol bek Fenerbahçe ile oynayacağımız ligin ilk maçına yetişir" dedi.


    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:10
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