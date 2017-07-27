 2 transfer yolda – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    2 transfer yolda

    2 transfer yolda

    Sarı-kırmızılılar Arjantinli sol bekle prensipte anlaşırken, Portekizli file bekçisi için Başkan “Ufak pürüzler dışında sorun yok. Sporting yeni kaleci alıp ’yu bırakacak” müjdesini verdi.

    Fenerbahçe'den Hakan Çinemre ile 3 yıllık sözleşme imzalayıp yeni sezon öncesi 12'nci transferini gerçekleştiren Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, Trabzonspor'dan sol bek Luis Ibanez ve Sporting Lizbon'dan kaleci Alberto Bastos Beto transferinde de sona yaklaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın gözden çıkardığı Ibanez'le prensipte anlaşan İzmir ekibinin, Fırtına ile 2019'a kadar kontratı olan tecrübeli sol beki kiralayacağı bildirildi. Geçen sezon Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından bordo-mavililer'e gelen 29 yaşındaki Tangocu, ligde 5, kupada 6 maça çıktı.

    KALEYE İSTİKRAR ABİDESİ
    Başkan , S.Lizbon'un 'nun transferinde de önemli aşama kaydettiklerini vurguladı. Sepil, "Ufak pürüzler dışında sorun yok. Sporting yeni kaleci alacak ve Beto'yu serbest bırakacak. Başkanları Bruno Carvalho ile temaslarımız sürüyor" ifadelerini kullandı. 35 yaşında, 1.80 boyundaki deneyimli eldiven, geçen sezon 8 karşılaşmada boy gösterirken, Portekiz Milli Takımı'yla da 9 maça çıktı.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:54
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