 Göz-Göz’e 4 takviye daha – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Göz-Göz’e 4 takviye daha

    Göz-Göz’e 4 takviye daha
    'de Başkan , Süper Lig'de maçlarını Bornova Stadı'nda oynayacaklarını hatırlatarak, kale arkasına yapılacak 3 bin 330 kişilik portatif tribünün yeni sezona yetişeceğini söyledi. Son olarak F.Bahçeli Hakan Çinemre ile 3 yıllık imza attıklarını belirten Sepil, "İhtiyacımıza göre 4 oyuncuyu daha takıma kazandıracağız" dedi.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:11
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