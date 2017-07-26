Göz-Göz’e 4 takviye daha
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:11
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Yuvaya dönüyor
Toplam 1
Yorum
HOŞGELDİN ASLANIM..!! EVİNE HOŞGELDİN..!! EE KORAYCIM ARTIK SENİDE TUTMIYALIM.. SENİNDE KARİYER PLANLAMALARIN VARDIR.. :-))
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Belhanda çok çabuk pes etti
Toplam 1
Yorum
bravo dursun ve tudorla hep beraber gitseler takım kurtulacak ama nerdeee ..
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"Zamana ihtiyacımız var"
Toplam 3
Yorum
Akhan Biri 35 yasinda, 40 a gelince mi oynatacan?
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