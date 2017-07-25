 Şişmanoğlu Göz-Göz’e – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Şişmanoğlu Göz-Göz’e

    Şişmanoğlu Göz-Göz’e
    Transferin hareketli kulübü Göztepe, Beşiktaş'ın golcüsü Ömer Şişmanoğlu'na göz dikti. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Teknik Direktör Tamer Tuna, "Bir forvet daha alabiliriz. Bu isim olabilir" diye eski takımının golcüsünü istedi. Öte yandan sarıkırmızılıların sol bek mevkisi için de Benfica'dan Eliseu, G.Saray'dan Hakan Balta ve Malmö'den Yotun'la görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:21
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