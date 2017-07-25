Göztepe'ye 4 transfer daha

Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine inşa edilecek 20 bin 35 kişi kapasiteli yeni statla ilgili imar plan değişikliğine Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin yaptığı itirazla ilgili sorunun aşıldığını belirten Sepil, "Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ile uzlaşma sağladık. Stat inşaatına başlıyoruz. Ankara'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler yaptık. Şehir Plancıları Odası da toplantıda yer aldı. Uzlaşma kültürünü hayata geçirdik. Sadece plan notlarında bir takım değişikliğe gittik" dedi.



Stat yüksekliğine itiraz edildiğini hatırlatan Sepil, "Oda, şehrin siluetinin bozulduğunu dile getirmişti. Oysa stat, bitişikteki Fatih Koleji ile aynı yükseklikte. Sorun elektrik direklerinden kaynaklanıyordu. Biz de plan notlarında bunu beyan ettik, sorun çözüldü. Süreç kaldığı yerden devam ediyor. En kısa sürede görkemli bir temel atma töreni düzenleyeceğiz" diye konuştu. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını verdikleri tesisin iki yıl içinde hizmete gireceğini belirten Sepil, "Stadımıza geçtikten sonra büyük mesafeler kat edeceğiz. Kendi mabedimizde oynayacağımız günü iple çekiyoruz" dedi.



TOKİ'nin maliyetini üstleneceği stadın 14 Haziran 2027'de yapılan ihalesini 218 milyon 900 bin TL'lik teklif veren Rönesans Holding'e bağlı REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ kazanmıştı.



BORNOVA STADI YETİŞECEK

Süper Lig'deki iç saha maçlarını Bornova Stadı'nda oynayacaklarını hatırlatan Başkan Mehmet Sepil, kale arkasına yapılacak 3 bin 330 kişilik portatif tribününün yeni sezona yetişeceğini söyledi. Stat kapasitesinin 9 bin 600'e çıkacağını dile getiren Sepil, "Fenerbahçe ve Trabzonspor'la oynayacağımız ilk iki iç saha maçına cezamız yüzünden taraftarımızdan yoksun çıkacağız. Ancak 5'inci haftada seyircili oynayacağımız Gençlerbirliği müsabakasında portatif tribün hizmete girecek" dedi.

Yeni kale arkası tribününün bilet fiyatlarının sezon boyunca 15 TL olacağını ifade eden Sepil şöyle devam etti:

"Bizim amacımız herkesin maç izlemesini sağlamak. Bütçelere uygun bir fiyat politikası belirleyeceğiz. Kombine kartlarında henüz bir planlama yapmadık. Ancak geçmişte bizlere sahip çıkan kitlelere biz de sahip çıkacağız. Ayrıca stat kapasitesi büyüdüğünde yeni seyirciler de aramıza katılmış olacak. Herkes rahat olsun. Bornova Stadı'nı dolduracağız."



4 TRANSFER YAPILACAK

Transfer döneminde Gençlerbirliği'nden Selçuk, Galatasaray'dan Sabri, Medipol Başakşehir'den Rotman, Beşiktaş'tan Enes, Gaziantepspor'dan Doğanay ve Ghilas, Kasımpaşa'dan Andre Castro, Maccabi Tel Aviv'den Scarione, New Castle'dan Gouffran, Lorient'ten Peybernes ile Bastia'dan Ngando'yu kadrosuna katan Göztepe, 4 takviye daha yapacak.

Başkan Mehmet Sepil, Fenerbahçeli genç stoper Hakan Çinemre ile anlaşma sağladıklarını belirterek, "Hakan İzmir'de sağlık kontrolünden geçiyor. Bir aksilik olmazsa imza atacağız. İhtiyaca göre 4 oyuncuyu daha takıma kazandıracağız" dedi.