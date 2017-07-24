Göztepe'nin çehresi değişti

Toplamda 10 futbolcu gönderen, kaleci ve sol bek dışında her mevkiye takviye yapan sarı kırmızılılar, geçen sezondan kalan isimlerle birlikte şimdiden geniş bir kadroya sahip oldu.



Teknik direktör Tamer Tuna Süper Lig gibi zorlu bir platformda geniş oyuncu grubunun çok önemli olduğuna vurgu yaprak, "Bana göre klas bir kadro kurduk. Lige renk katacağız" diye konuştu.



Kaleci ve sol bek transferinde sona geldiklerini belirten Tuna, "Bir forvet daha alabiliriz. Bu isim Ömer Şişmanoğlu olabilir. Play off finali geç bittiği için transfer biraz sarktı. Buna rağmen yönetimimizin çabaları sayesinde önemli isimleri kısa zamanda kadromuza kattık.

Transferlerin büyük bir bölümü Avusturya kampında bizimle oldu" dedi.



Başkan Mehmet Sepil'in Sporting Lizbon Başkanı Bruno Carvalho ile kaleci Alberto Bastos Beto transferi konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi. Göztepe'nin 35 yaşındaki file bekçisini de Türkiye'ye gelmeye ikna ettiği, deneyimli eldivenin birkaç gün içinde resmi sözleşme imzalayacağı vurgulandı. Göztepe, sol bek için de Benfica'dan Eliseu, Galatasaray'dan Hakan, Malmö'den Yotun ve Olympiakos'tan Cissokho gibi isimlerle temasta.



