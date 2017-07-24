 Çinemre Göztepe’de – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Çinemre ’de

    Çinemre Göztepe’de

    , 10. transferini stoper bölgesine yaptı. Fenerbahçe’nin geçen sezon TFF 1. Lig’de Eskişehirspor’da kiralık oynayan 23 yaşındaki genç futbolcusu Hakan Çinemre’yi aldı.

    Transferin hareketli kulübü , Sabri Sarıoğlu ve Peybernes'ten sonra savunmaya 3. takviyesini Hakan Çinemre'yle yaptı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki genç stoperinin de işini bitirdi. İzmir ekibinin Hakan için sarı-lacivertlilere 500 bin Euro ödeyeceği belirtildi. Profesyonel futbol yaşamına başladığı sarı lacivertlilerde sadece 1 resmi maça çıkan 1.84 boyundaki Hakan, kariyerini hep kiralık olarak geçirdi. Geçen sezon Eskişehirspor'da oynayan Çinemre, 33 maçta 1 gol attı.

    TUNA UMUTLU
    Avusturya'da oynadığı 2'nci hazırlık maçında Çekya'dan Jablonec'i yeni transferi Ghilas'ın golleriyle 2-1 yenen Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, umutlu konuştu. Tuna, "Takımdaki uyum sorununu aşmak üzereyiz. Jablonec karşılaşmasındaki oyunumuz bana umut verdi" dedi.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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