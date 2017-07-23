Göztepe coştu bi kere!
Yeni sezon öncesi kadroyu silbaştan yenileyen Göztepe, savunmaya iki önemli takviyeye hazırlanıyor.
Lorient'in stoperi Mathieu Peybernes'i 1 yıllığına kiralık olarak kadosuna katan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Hakan Çinemre'de de mutlu sona yaklaştı. Bonservis bedeliyle ilgili açıklama yapılmayan 23 yaşındaki stoperin kısa süre içinde İzmir ekibine imza atacağı kaydediliyor. Bu arada teknik direktör Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Göz Göz'ün, Beşiktaş'la sözleşmesi biten Ömer Şişmanoğlu'yla da kısa süre içinde anlaşması bekleniyor.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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