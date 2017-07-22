Peybernes Göztepe’de

Sarı-kırmızılılar, Lorient’in 26 yaşındaki stoperini kiraladı Peybernes, Göz-Göz’ün bu sezon yaptığı 12. transfer oldu.

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe kadrosunu bu seviyeye çıkarmak için transfere sarıldı. Sarı-kırmızılılar son olarak Lorient'te forma giyen stoper Mathieu Peybernes ile el sıkıştı. Oyuncunun 'evet' demesinin ardından kulübü Lorient'le masaya oturan Göz-Göz, 26 yaşındaki savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bu sezon 12. transferini gerçekleştiren İzmir temsilcisinde teknik direktör Tamer Tuna "Yeni bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için öncelikle hazır ve tecrübeli isimlere ihtiyaç duyuyoruz. Öncelikli hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olmak" ifadelerini kullandı.