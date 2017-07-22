"Kalıcı bir takım olacağız"
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, iyi yolda olduklarını belirtti.
Tuna, sarı-kırmızılı kulübün twitter hesabından yayınlanan videoda, yeni kurulan bir takım için hazırlık döneminin çok önemli olduğunu ve bu süreci iyi değerlendirmek istediklerini ifade etti.
Bugün özel maçta Jablonec'i 2-1 yendiklerini hatırlatan Tuna, "Maç içinde çok olumlu izlenimler edindik, kendi adımıza çok doğru işler yaptık. Oyuncularımızın, hem yüklenmelerle hem bu maçları oynayarak aşamasını biraz daha iyi gerçekleştirdiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Tuna, gelecek hafta bir hazırlık maçı daha oynayacaklarını belirterek şunları kaydetti:
"Bugün hem transfer ettiğimiz tüm arkadaşları görme olanağı bulduk hem de ilk haftaya kadar olan zamanı nasıl kullanmamız gerektiğiyle alakalı fikir edindik. Bizim için iyi bir deneyimdi. Geçen maçta geçen sezonki futbolcularla oynadık. Bugün yenilenen kadromuzla mücadele verdik. İyi yoldayız, kimse endişe etmemeli, kalıcı bir takım olacağız. Bunu da sağlayacak adımları atmaya devam ediyoruz."
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:30
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Cenk Ergün'den transfer açıklaması
Toplam 33
Yorum
gs bu takıma fenerbahcenin döverek yolladıgı volkan şeni alırsanız o zaman sizide döverek yollarız..
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 8
Yorum
saka birlik değilmisiniz.yönetime karışanmı var.50. yıl diyen sizsiniz.3-4 üst seviye takviye diyen sizsiniz.şimdi niye laf ürtiyorsunuz.konuşun
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 8
Yorum
SAKA ne güzel konuşmuşsun.ben ne yapayım bu lafları.başakşehirin başkanıda konuşuyor.çok mu zengin onlar nasıl alıyor o topcuları.boş laf.masal
"Kalıcı bir takım olacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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