Göztepe stoper arıyor

Süper Lig'de transfer sezonunda orta saha ve forvet hattına 8 futbolcu takviyesi yapan, savunmaya ise bir tek Galatasaray'dan sağ bek Sabri Sarıoğlu'nu monte eden ligin yeni ekibi Göztepe, listesinde olan stoperlerle görüşmeye başladı. Fransa'nın Lorient takımında görev yapan Mathieu Peybernes'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanan Göztepe, Almanya Bundesliga'ya geçen sezon veda eden Darmstadt 98'in defans oyuncusu Aytaç Sulu ile görüşmelere başladı. Kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi süren gurbetçi futbolcudan olumlu yanıt alan sarı kırmızılıların transferde sona yaklaştığı öğrenildi.



Futbolculuk kariyerine Sandhausen'de başlayan Aytaç, sırasıyla Bahlinger SC, VFR Aalen, Hoffenheim, Gençlerbirliği, SCR Altach ve Darmstadt 98 formalarını giydi. Gençlerbirliği'ne 2011-12 sezonunda gelen 32 yaşındaki oyuncunun Türkiye macerası umduğu gibi gitmedi.

Başkent ekibinde sadece 2 lig maçına çıkan Aytaç, sadece 21 dakika görev alabildi.

Göztepe'nin Aytaç ve Peybernes'in yanı sıra Fenerbahçeli Hakan Çinemre transferini de bitirmeye çalıştığı kaydedildi. Sarı lacivertlilerin Hakan için sarı kırmızılılardan 1 milyon 500 bin euro talep ettiği ifade edildi.



IBANEZ İDDİASI

Göztepe'nin Trabzonspor'un gözden çıkardığı sol bek Luiz Ibanez'i transfer etmek istediği ileri sürüldü. Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal'ın Arjantinli oyuncuyu kesinlikle kadroda düşünmediği ve bordo mavililerin 29 yaşındaki Ibanez'in bonservisinde kolaylık sağlayacağı kaydedildi. Ibanez transferinde son kararı Göztepe teknik direktörü Tamer Tuna verecek.