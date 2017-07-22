 Göztepe, Peybernes'i kiraladı – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    , Peybernes'i kiraladı

    Göztepe, Peybernes'i kiraladı

    Süper Lig ekiplerinden , Fransa'nın Lorient takımından 'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

    Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Lorient takımında forma giyen defans oyuncusu Peybernes'le 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Kariyerine Sochaux takımında başlayan 27 yaşındaki Fransız futbolcu, Bastia'da da forma giydi.

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:07
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