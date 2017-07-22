Göztepe, Peybernes'i kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Fransa'nın Lorient takımından Mathieu Peybernes'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Lorient takımında forma giyen defans oyuncusu Peybernes'le 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kariyerine Sochaux takımında başlayan 27 yaşındaki Fransız futbolcu, Bastia'da da forma giydi.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:07
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