Avusturya'da tatlı prova
Göztepe, Avusturya'da Çek ekibi Jablonec ile oynadığı hazırlık maçını yeni transferi Nabil Ghilas'ın attığı gollerle 2-1 kazandı.
Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig temsilcisi Göztepe, ikinci özel maçında Çekya temsilcisi Jablonec'i 2-1 mağlup etti.
Sahaya Günay - Canberk, Tanju, Leo, Trtovac, Castro, Selçuk, Scarione, Halil, Jahovic, Ghilas ilk 11'iyle çıkan sarı kırmızılılar, 29'uncu dakikada yeni transferi Ghilas'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 30'uncu dakikada Martin skoru eşitleyen golü attı.
İkinci yarıda Lokman, Yavuz, Hakan Sepil, Ngando, Murat ve Tayfur oyuna dahil olurken, Ghilas 71'inci dakikada kendisinin ve takımının ikici golünü attı.
İlk karşılaşmada İsiviçre takımı Zürich'e 6-1 mağlup olan Göztepe, 26 Temmuz'da Katar'ın Al Sadd takımı ile karşı karşıya gelecek. Göztepe'de sahaya 11'de çıkan Sırp stoper Trtovac'ın bir süre deneneceği öğrenildi.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:45
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 2
Yorum
faruk bu işler hayal satıp laf üretmekle olmuyor sayın başkan
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 2
Yorum
furkan ts usta yönetimi de dahil iyi yönetilmediği için sıradan bir takım haline geldi herkes bunu kabullenirse belki yarınlarını kurtarabilir
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Fırtına ısınıyor
Toplam 4
Yorum
İzzet Keleş Lig için ölçü değil her gün İstanbul'a uçak indiren GS ilk kez duyduğumuz bir takıma hazırlık maçı değil avrupa kupası maçında elendi.
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