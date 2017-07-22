Avusturya'da tatlı prova

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig temsilcisi Göztepe, ikinci özel maçında Çekya temsilcisi Jablonec'i 2-1 mağlup etti.



Sahaya Günay - Canberk, Tanju, Leo, Trtovac, Castro, Selçuk, Scarione, Halil, Jahovic, Ghilas ilk 11'iyle çıkan sarı kırmızılılar, 29'uncu dakikada yeni transferi Ghilas'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 30'uncu dakikada Martin skoru eşitleyen golü attı.



İkinci yarıda Lokman, Yavuz, Hakan Sepil, Ngando, Murat ve Tayfur oyuna dahil olurken, Ghilas 71'inci dakikada kendisinin ve takımının ikici golünü attı.

İlk karşılaşmada İsiviçre takımı Zürich'e 6-1 mağlup olan Göztepe, 26 Temmuz'da Katar'ın Al Sadd takımı ile karşı karşıya gelecek. Göztepe'de sahaya 11'de çıkan Sırp stoper Trtovac'ın bir süre deneneceği öğrenildi.