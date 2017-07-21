Göztepe'ye Fransız stoper

Fransa medyası 26 yaşındaki oyuncu ile Göztepe'nin her konuda el sıkıştığını, İzmir'e davet ettiğini belirtti. Geçen sezonun devre arasında Bastia'dan Lorient'e transfer olan Peybernes'in 2 milyon euro tutarında bonservisinin olduğu bildirildi.



Sağ bekte de oynayabilen deneyimli oyuncu Bastia ve Lorient'e toplam 41 müsabakaya çıktı. Futbola ülkesinin Sochaux takımında başlayan Mathieu Peybernes, Göztepe'ye transfer olduğu takdirde kariyerinin ilk yurt dışı transferini de gerçekleştirmiş olacak.



Öte yandan kaleci arayışlarını da sürdüren sarı kırmızılıların Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un kalecisi Beto'ya imza attırmak üzere olduğu öğrenildi. 35 yaşındaki eldiven ile her konuda anlaşma sağlayan Göztepe, Galatasaraylı defans oyuncusu Hakan Balta'yla da temaslarını sürdürüyor.



ALTINORDU'DAN DEV BAYRAK

1'inci Lig takımı Altınordu, bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek Göztepe'ye jest yaptı. Kırmızı lacivertliler Konak'taki eski Altınordu'nun eski başkanlarından merhum Rasih Öztürk'e ait binaya 13 metre boyutunda, "Lig şimdi Süper. Gerçek yerine kavuşan asırlık dostumuz Göztepe'ye başarılar dileriz" yazılı bayrak astı. Göztepe camiası ve taraftarı, Altınordu'nun bu jestini oldukça beğenirken sosyal medya üzerinden teşekkür mesajları yayınlandı.



GÖZTEPE'YE YOĞUN PROGRAM

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, yoğun bir programla Süper Lig'e hazırlanıyor. Günde çift idman yapan sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Tamer Tuna, fiziksel olarak önemli bir seviyeye geldiklerini söyledi. Çek Cumhuriyeti temsilcisi Jablonec ile yarın hazırlık maçında karşı karşıya geleceklerini belirten Tamer Tuna, "Organizasyon sıkıntısı yüzünden Genoa ile oynamayı planladığımız karşılaşma iptal oldu. Jablonec ile oynayacağımız maç bizim için iyi bir sınav olacak" dedi. Mücadele, saat 18.30'da Ruggel'de oynanacak.